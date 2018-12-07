Девушка в Карелии обокрала своего бывшего парня

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней девушки, которая перевела себе все деньги бывшего парня, проживающего в Мурманской области.

По словам 24-летнего потерпевшего, пару недель назад он приезжал в карельскую столицу к родственникам в отпуск. Дома он обнаружил исчезновение банковской карты, а еще через несколько дней ему на мобильный телефон пришло сообщение о снятии со счета 25 тыс. рублей.

Полицейские нашли подозреваемую, она знакома с мужчиной и ранее состояла с ним в романтических отношениях. Во время отпуска он был у нее дома, а пин-код его карты она узнала ранее, пишет ИА «Карелinform». Теперь девушке грозит суд.