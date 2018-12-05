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Жительница Астрахани на свидании украла из квартиры друга всю технику

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В Астрахани 29-летняя девушка на романтическом свидании похитила бытовую технику из квартиры 36-летнего жителя Трусовского района. Когда потерпевший вернулся из поездки домой, его встретила на пороге возлюбленная с обещанием приятного сюрприза.

Злоумышленница завязала мужчине глаза и завела в квартиру. Уставший хозяин уснул на кровати, а утром увидел опустевшее жилье. Девушка пыталась его убедить, что из-за скачка напряжения она отвезла всё в ремонт. Однако в действительности она сдала телевизор, стиральную машину, микроволновую печь, пылесос, утюг, системный блок компьютера и холодильник в комиссионный магазин.

Получив за вещи 13 тыс. рублей, девушка заплатила долги по кредиту, пишет «Астрахань 24». Уголовное дело по статье о краже направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В Тюмени получил реальный срок мужчина, который стащил у соседки окно для своей возлюбленной. 2 января 2018 года он выставил с чужой веранды оконную раму и установил ее в доме любимой вместо той, что пострадала во время их ссоры.

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