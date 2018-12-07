В Якутии займутся продвижением турбренда республики

Туристический бренд Якутии будет разрабатывать туристско-информационный центр «Якутия». Он же займется маркетинговой программой для его продвижения. Центр является подведомственным ведомством министерства предпринимательства, торговли и туризма.

По словам представителя центра Натальи Тюкавкиной, которые приводит ИА SakhaNews, уже сейчас они готовы предложить туристам более 80 туристических продуктов. Однако для того, чтобы их заинтересовать, необходим узнаваемый бренд территории. Уже известно, что при его создании ставку сделают на образ холода, который «позволил сохранить истоки природы, культуры и самобытность».

Специалист отметила, что уже сейчас у Якутии есть узнаваемые образы: Полюс Холода, Ленские столбы. В 2019 году пройдет несколько глобальных событийных мероприятий, таких, как «Зима начинается в Якутии», Ысыах, «Бриллиантовая неделя».

Кроме того, для продвижения туризма в Якутии создадут сайт, на котором можно будет приобрести и оплатить туры, забронировать транспорт и место проживания. Также появится специальное мобильное приложение.

Ранее сообщалось о том, что туристический кластер «Северная мозаика» на берегу Лены недалеко от Якутска могут включить в состав территории опережающего развития (ТОР) «Кангалассы».