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Глава района Якутии велел чиновникам по пятницам носить нацодежду

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Сотрудники администрации Нюрбинского района Якутии по пятницам должны приходить на работу в национальных костюмах. Соответствующее распоряжение издал глава района Алексей Иннокентьев.

Руководитель уверен, что подобная мера повлияет на социально-экономическое развитие района и повысит эффективность имиджевой политики его руководства.

Также, как отмечает ИА SakhaNews, Иннокентьев приказал разучивать в коллективах и исполнять на официальных мероприятиях районный гимн. На зданиях также должны появиться таблички на двух языках. Агентство отмечает, что законность подобного распоряжения должна определить прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области в одной из школ ученицу шестого класса выгнали с уроков из-за голубого цвета волос.

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