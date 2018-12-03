Глава района Якутии велел чиновникам по пятницам носить нацодежду

Сотрудники администрации Нюрбинского района Якутии по пятницам должны приходить на работу в национальных костюмах. Соответствующее распоряжение издал глава района Алексей Иннокентьев.

Руководитель уверен, что подобная мера повлияет на социально-экономическое развитие района и повысит эффективность имиджевой политики его руководства.

Также, как отмечает ИА SakhaNews, Иннокентьев приказал разучивать в коллективах и исполнять на официальных мероприятиях районный гимн. На зданиях также должны появиться таблички на двух языках. Агентство отмечает, что законность подобного распоряжения должна определить прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области в одной из школ ученицу шестого класса выгнали с уроков из-за голубого цвета волос.