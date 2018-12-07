«Росконтроль» проверил карбонад на российских прилавках

Эксперты «Росконтроля» проверили российский карбонад пяти брендов. В итоге четыре образца оказались в черном списке из-за несоответствия микробиологическим показателям и только один был рекомендован к покупке.

Лучшим специалисты признали карбонад «Рублевский», несмотря на обнаружение в нем большого количества пищевых добавок, в том числе каррагинана, конжаковой и гуаровой камеди, молочного белка, а также усилителя вкуса и аромата.

При этом карбонад марок «Велком», «Ближние горки», «Ремит» и «Бахрушинъ» отправили в черный список из-за большого количества бактерий.

Отмечается, что в карбонаде «Велком» было выявлено присутствие консервантов, несмотря на то что техническим регламентом не предусмотрено добавлять сорбиновую и бензойную кислоту в подобную продукцию. Более того, данные вещества не были обозначены на этикетке.

29 ноября стали известны результаты проверки качества пресервов из сельди, проведенной «Росконтролем». По результатам экспертизы четыре бренда попали в черный список организации.