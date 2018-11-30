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«Росконтроль» нашел антибиотики в филе бедра индейки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» провел контрольную экспертизу филе бедра индейки. Из шести образов продуктов, приобретенных в российских магазинах, только один прошел проверку без серьезных нареканий, следует из исследования, опубликованного на сайте объединения.

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Для проверки были взяты образцы продуктов брендов «Вкусвилл», «Индилайт», «Краснобор», «Пава Пава», «Индис» и «Индолина». При этом все требования к безопасности и свежести продукта были соблюдены только у бренда «Индилайт». Эксперты сделали замечание лишь по поводу несоответствия уровня содержания жира и белка — жира в такой индейке было на 30% ниже заявленного, а белка на 20% больше.

Вместе с тем после проверки эксперты усомнились в свежести образцов «Индис», «Краснобор» и «Индолина». Причем в последнем, а также в продуктах «Вкусвилл» и «Пава-Пава» было выявлено присутствие антибиотиков, а в образцах «Индис» наблюдаются признаки недоброкачественности.

«Для того чтобы птица не болела и быстрее росла, производители используют различные антибиотики и антимикробные препараты. Законом это не запрещено, но при одном условии: птицу нельзя отправлять на убой до тех пор, пока лекарства полностью не выведутся из организма. К сожалению, многие производители сельскохозяйственной продукции пренебрегают этими простыми правилами», — подчеркнули в «Росконтроле», отметив, что употребление продуктов с антибиотиками формирует резистентность микроорганизмов к препаратам.

29 ноября стали известны результаты проверки качества пресервов из сельди, проведенной «Росконтролем». По результатам экспертизы четыре бренда попали в черный список организации. 

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