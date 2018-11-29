«Росконтроль» не нашел достойных пресервов из сельди

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил пресервы из сельди, которые можно встретить на полках российских торговых сетей. В исследовании участвовали пять брендов: «Балтийский берег», «Каждый день», «Меридиан», VICI и «А’Море».

Проверка осуществлялась по 40 параметрам, в частности, по достоверности информации о составе продукта и наличию тяжелых металлов.

По результатам экспертизы четыре бренда попали в «черный список» организации, а российская марка «Каждый день» отделалась замечаниями, отмечает «Лента.ру».

Так, в сельди под марками «Меридиан» и VICI найдено количество дрожжей, в 12 раз и два раза выше допустимой нормы соотвественно. В образцах продукта «А’Море» обнаружены бактерии кишечной палочки.

Также проверка выявила недостоверную информацию о составе продукта. В пресервах «Каждый день» и «А’Море» содержание жира оказалось на 59% и 28% ниже заявленной на маркировке, а в сельди «Балтийский берег», «А’Море» и «Меридиан» было занижено количество белка.

Ранее эксперты «Роскачества» назвали худших производителей кильки в томате. При этом как дорогие, так и дешевые бренды набрали примерно одинаковые баллы.