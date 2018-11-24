Ученые создали третью руку, которая кладет еду в рот

Если ты очень толстый, голодать — не выход! Даже если пузико мешает добраться до вкусняшек… Поможет третья рука!

Изобретение — совместный проект ученых из Австралии и Индии. Главная цель: призвать сосредоточиться на еде и отложить смартфоны. Третья рука распознает эмоции: если человек улыбается — получит еще кусочек, человек хмурится — еду отложат.