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Два человека погибли в массовом ДТП в Тюменской области

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В Тюменской области произошло столкновение четырех автомобилей. Погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Авария произошла в четверг, 6 декабря, на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск. По предварительной версии, девушка, управляя автомобилем Hyundai, не справилась с управлением: машину занесло, отбросило на ограждение, после чего вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с тремя автомобилями. Об этом сообщает портал «Наш город».

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель и ее пассажирка погибли на месте от полученных травм. Остальные участники ДТП получили различные телесные повреждения.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Из-за дорожного происшествия перекрывали 12-километровый участок трассы на подъезде к Сургуту.

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