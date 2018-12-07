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Девять дел завели за подделку документов для зачисления в школы Екатеринбурга

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Прокуратура Екатеринбурга возбудила девять уголовных дел в период с февраля по сентябрь 2018 года на родителей учеников первых классов. Они подозреваются в подделке документов для зачисления детей в первый класс. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной зачислению детей в первые классы, которая состоялась 6 декабря.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, целью проверки в 2018 году стала истинность документов о временной регистрации по месту жительства. В ходе мероприятий уделялось особое внимание временной прописке детей без родства с другими проживающими в помещении. О результате проведенных проверок проинформировала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, пишет «ТагилСити.ру».

По результатам проверок было возбуждено уголовное дело в отношении девяти родителей за предоставление ложных сведений. На данный момент суд рассмотрел четыре дела, к уголовной ответственности привлечены трое законных представителей. Одно дело было закрыто в связи с деятельным раскаянием.

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