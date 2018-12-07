Прямой эфир

Покупатели «Пятерочки» засняли мышь в корзинке для продуктов

0
Фото: vk.com/Ростов Главный
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Сети выложили ролик, на котором в корзинке для продуктов сидит мышь. Инцидент произошел в одном из магазинов продуктовой сети «Пятерочка» в Ростове-на-Дону. 

Магазины станут банками
Уже в этом году граждане смогут получить средства со своих кредиток на кассах торговых точек

На кадрах, опубликованных в паблике «Ростов Главные» соцсети «ВКонтакте» видно, как грызун испугался и забился в угол корзинки. 

«Мышь в корзине у девушки. Может, она и не сожрет все продукты, но точно понадкусывает», — написал автор видео. 

Между тем горожане посетовали, что мыши и тараканы в ростовских магазинах — дело нередкое. 

«В пятерочке можно ничему не удивляться... я даже если динозавра увижу — глазом не поведу», — пишет пользовательница в комментариях под видео. 

«При покупки курицы — мышь в подарок! Пятерочка выручает!», — вторит ей другая. 

Ранее сообщалось, что сети магазинов «Пятерочка» с 1 ноября будут бесплатно раздавать посетителям изображение на картоне телеведущей и певицы Ольги Бузовой. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голодный нижегородец понадкусывал еду в супермаркете
IKEA отказалась строить отдельный гипермаркет вблизи Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017