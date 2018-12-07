Покупатели «Пятерочки» засняли мышь в корзинке для продуктов
Пользователи Сети выложили ролик, на котором в корзинке для продуктов сидит мышь. Инцидент произошел в одном из магазинов продуктовой сети «Пятерочка» в Ростове-на-Дону.
На кадрах, опубликованных в паблике «Ростов Главные» соцсети «ВКонтакте» видно, как грызун испугался и забился в угол корзинки.
«Мышь в корзине у девушки. Может, она и не сожрет все продукты, но точно понадкусывает», — написал автор видео.
Между тем горожане посетовали, что мыши и тараканы в ростовских магазинах — дело нередкое.
«В пятерочке можно ничему не удивляться... я даже если динозавра увижу — глазом не поведу», — пишет пользовательница в комментариях под видео.
«При покупки курицы — мышь в подарок! Пятерочка выручает!», — вторит ей другая.
Ранее сообщалось, что сети магазинов «Пятерочка» с 1 ноября будут бесплатно раздавать посетителям изображение на картоне телеведущей и певицы Ольги Бузовой.