Покупатели «Пятерочки» засняли мышь в корзинке для продуктов

Пользователи Сети выложили ролик, на котором в корзинке для продуктов сидит мышь. Инцидент произошел в одном из магазинов продуктовой сети «Пятерочка» в Ростове-на-Дону.

На кадрах, опубликованных в паблике «Ростов Главные» соцсети «ВКонтакте» видно, как грызун испугался и забился в угол корзинки.

«Мышь в корзине у девушки. Может, она и не сожрет все продукты, но точно понадкусывает», — написал автор видео.

Между тем горожане посетовали, что мыши и тараканы в ростовских магазинах — дело нередкое.

«В пятерочке можно ничему не удивляться... я даже если динозавра увижу — глазом не поведу», — пишет пользовательница в комментариях под видео.

«При покупки курицы — мышь в подарок! Пятерочка выручает!», — вторит ей другая.

Ранее сообщалось, что сети магазинов «Пятерочка» с 1 ноября будут бесплатно раздавать посетителям изображение на картоне телеведущей и певицы Ольги Бузовой.