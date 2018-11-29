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Голодный нижегородец понадкусывал еду в супермаркете

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Фото: Пятый канал
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Полицейские Нижегородской области разыскивают голодного посетителя магазина, который устроил пиршество прямо в торговом зале. Видео с камер наблюдения в четверг, 29 ноября, публикует Пятый канал

Как видно на кадрах, мужчина вальяжно разгуливает среди торговых рядов, пробует понравившиеся продукты и пиво. Далее он открывает бутылку с виски и жадно глотает крепкий алкоголь. В этот момент магазин пустовал, поэтому нижегородцу удалось спокойно покинуть помещение.

Администрация магазина подсчитала, что голодный посетитель нанес ущерб в 6 тыс. рублей и обратилась в полицию. После этого были начаты поиски гурмана, которому грозит уголовная ответственность.

В январе 2016 года похожий случай произошел в Тамбове. Бездомный мужчина пробрался ночью в торговый зал одного из местных ТЦ, где запасся дорогим коньяком, пивом и шоколадом. После этого он отнес свою «добычу» в мебельный салон, где с комфортом расположился и употребил спиртное. Выбраться незамеченным мужчина смог благодаря тому, что перед открытием ТЦ спрятался в туалете. 

Руководство центра решило оставить его поступок безнаказанным и не стало обращаться в полицию, поскольку мужчине всё равно нечем возместить причиненный ущерб.

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