IKEA отказалась строить отдельный гипермаркет вблизи Москвы

Шведский продавец мебели и товаров для дома IKEA отказался от строительства отдельно стоящего гипермаркета на Каширском шоссе в Московском регионе, сообщила компания 28 ноября.

Ритейлер объяснил такое решение «сложившейся ситуацией в отношении земельного участка». По словам представителя компании, речи идет о судебных разбирательствах бывших владельцев этих земель.

Как рассказали в IKEA, теперь компания хочет продать этот участок или вернуть его продавцу — компании «ТТ девелопмент» — с возвратом уплаченной суммы. Кроме того, ритейлеру стало известно, что продавец начал процедуру ликвидации.

«До ее завершения мы решили воспользоваться своим правом по договору и взыскать в судебном порядке с продавца неустойку за нарушение заверений в абсолютной чистоте сделки», — приводит слова представителя компании «Ведомости».

Как сообщали «РИА Новости», в ноябре 2018 года Верховный суд РФ подтвердил незаконность передачи земельного участка компании «ТТ девелопмент». По данным «СПАРК-Интерфакс», «ТТ Девелопмент» на 84% контролируется директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым, отмечает RNS.

Сейчас у IKEA 14 магазинов в России в 11 городах, а также несколько дизайн-студий. Предполагалось, что магазин на Каширском шоссе откроют в 2018 году.

Ранее в ноябре сообщалось, что компания планирует в течение двух лет сократить штат в РФ на 3–5% в рамках трансформации бизнеса. Сейчас в розничной сети работает около 7,5 тыс. россиян.