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IKEA отказалась строить отдельный гипермаркет вблизи Москвы

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Шведский продавец мебели и товаров для дома IKEA отказался от строительства отдельно стоящего гипермаркета на Каширском шоссе в Московском регионе, сообщила компания 28 ноября.

Ритейлер объяснил такое решение «сложившейся ситуацией в отношении земельного участка». По словам представителя компании, речи идет о судебных разбирательствах бывших владельцев этих земель. 

Как рассказали в IKEA, теперь компания хочет продать этот участок или вернуть его продавцу — компании «ТТ девелопмент» — с возвратом уплаченной суммы. Кроме того, ритейлеру стало известно, что продавец начал процедуру ликвидации. 

«До ее завершения мы решили воспользоваться своим правом по договору и взыскать в судебном порядке с продавца неустойку за нарушение заверений в абсолютной чистоте сделки», — приводит слова представителя компании «Ведомости»

Как сообщали «РИА Новости», в ноябре 2018 года Верховный суд РФ подтвердил незаконность передачи земельного участка компании «ТТ девелопмент».  По данным «СПАРК-Интерфакс», «ТТ Девелопмент» на 84% контролируется директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым, отмечает RNS.

Сейчас у IKEA 14 магазинов в России в 11 городах, а также несколько дизайн-студий. Предполагалось, что магазин на Каширском шоссе откроют в 2018 году. 

Ранее в ноябре сообщалось, что компания планирует в течение двух лет сократить штат в РФ на 3–5% в рамках трансформации бизнеса. Сейчас в розничной сети работает около 7,5 тыс. россиян. 

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