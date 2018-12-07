Пожар в школе искусств произошел на Урале

В городе Сухой Лог в Свердловской области произошел пожар в школе искусств. Были эвакуированы 86 человек, из которых 66 – дети.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в отделе пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составила 1,5 кв. м. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 86 человек, в том числе 66 детей.

Очаг возгорания находился в столярной мастерской на первом этаже. Быстрому обнаружению пожара способствовала пожарная сигнализация. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении возгорания были задействованы 14 человек личного состава и пять единиц техники.