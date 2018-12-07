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Пожар в школе искусств произошел на Урале

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В городе Сухой Лог в Свердловской области произошел пожар в школе искусств. Были эвакуированы 86 человек, из которых 66 – дети.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в отделе пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составила 1,5 кв. м. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 86 человек, в том числе 66 детей.

Очаг возгорания находился в столярной мастерской на первом этаже. Быстрому обнаружению пожара способствовала пожарная сигнализация. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении возгорания были задействованы 14 человек личного состава и пять единиц техники.

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