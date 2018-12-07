Девятилетнего ребенка нашли спустя двое суток поисков в ЕАО

Почти двое суток волонтеры и спасатели разыскивали девятилетнего мальчика, который пропал в поселке имени Тельмана Смидовичского района ЕАО. По предварительным данным, он самостоятельно вернулся домой.

Как сообщает ИА EAOMedia, полиция устанавливает причины и условия, из-за которых ребенок решил сбежать из дома. С ним работают следователь и психологи.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в следственные органы 6 декабря. К месту происшествия в срочном порядке направили оперативную группу. Где мальчик находился всё это время, пока не сообщается.

В конце ноября в Пермском крае в лесу пропали двое детей 10 и 13 лет. Поиски продолжались в районе семи часов. На след детей вышли охотники. Мальчиков госпитализировали с переохлаждением.