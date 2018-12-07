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Скончался солист британской группы Buzzcocks Пит Шелли

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Фото: Global Look Press/Daniel DeSlover
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Фронтмен и один из основателей британской рок-группы Buzzcocks Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет. Сообщение о смерти певца появилось на официальной странице группы в соцсети Twitter 6 декабря.

Шелли был одним из самых плодовитых и влиятельных авторов в Британии. Его музыка вдохновляла поклонников и других музыкантов около 50 лет. Как пишет The Sun, брат фронтмена Гэри Макниш сообщил, что Шелли скончался из-за сердечного приступа.

Свое потрясение трагедией выразил также Глен Мэтлок. Он назвал его милым парнем, превосходным автором песен и художником. Он также выразил соболезнования его друзьям и семье.

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