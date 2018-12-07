Генассамблея ООН проголосовала против осуждающей ХАМАС резолюции

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала в против проекта резолюции США, который осуждает деятельность палестинского движения ХАМАС.

Интрига голосования состояла в том, будет ли решение принято двумя третями или простым большинством голосов. Постпред США при ООН Никки Хейли настаивала на том, чтобы решение принималось простым большинством, тогда у резолюции было бы больше шансов.

В итоге документ не набрал нужного большинства голосов. Против него выступили Россия, арабские страны и страны Латинской Америки.

В резолюции, в частности, предлагалось осудить ХАМАС «за постоянные запуски ракет на израильскую территорию, что подвергает риску гражданское население». Также в нем содержался призыв «прекратить все провокационные и насильственные действия».

Европейские страны согласились поддержать документ после внесения изменений. В частности, был добавлен пункт с призывом к палестинским сторонам объединиться при посреднических усилиях Египта.

С середины мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города.

Очередное обострение произошло 12 ноября, когда радикальные формирования в секторе Газа произвели пуски не менее 370 ракет по Израилю. 100 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по десяткам военных объектов в секторе Газа.