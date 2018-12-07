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Отец Нурмагомедова назвал предварительную дату боя сына с Мейвезером

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Фото: TASS/PA Images/Matt McNulty
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Поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым может состояться на 30-тысячной «Ахмат-Арене» в Грозном 4 мая. Об этом в интервью «Известиям» рассказал отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

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«Бой Хабиба с Мейвезером возможен. Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но очень серьезным инвесторам», — добавил заслуженный тренер России.

По мнению отца Нурмагомедова, российский боец имеет высокие шансы на победу в поединке, учитывая возраст Флойда и выносливость Хабиба.

«Мейвейзер силен на дистанции. Он очень скоростной и уверенный в себе боец. Но разве Хабиб плох на дистанции? Какие могут быть вопросы к его ударной технике, если он роняет Эдсона Барбозу, Майкла Джонсона и Конора Макгрегора? К тому же у нас есть время подтянуть и боксерскую технику, занимаясь с Анатолием (известный украинский тренер по боксу — ред.) и Василием (чемпион мира по боксу — ред.) Ломаченко», — оценил Нурмагомедов-старший возможности соперников.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Нурмагомедов-старший: «Бой с Мейвезером может пройти весной в Грозном»

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