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В Счетной палате усомнились в эффективности субсидирования бизнеса

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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За 11 месяцев 2018 года российское государство субсидировало госкорпорации и компании на сумму свыше триллиона рублей. Это на 10% больше выделенного за весь прошлый год, рассказал «Известиям» источник в Счетной палате.

Однако, по словам собеседника газеты, существующие в настоящее время критерии оценки результатов деятельности субсидируемых лиц не позволяют оценить эффективность предоставленной помощи.

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В Минэкономразвития не согласились с критикой Счетной палаты. В ведомстве рассказали о росте производительности получателей бюджетных средств среди представителей малого и среднего бизнеса и перевыполнении плана в прошлом году.

В Национальном антикоррупционном комитете обратили внимание на низкую прозрачность и избирательный характер выдачи субсидий. Последнее влечет за собой снижение конкуренции, отметили там.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 7 декабря.

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