Утечка из бюджета: Счетная палата предъявила претензии бизнесу

Более триллиона рублей государство выдало в качестве субсидий корпорациям и компаниям за 11 месяцев 2018 года. Это на 10% больше, чем за весь 2017 год, сообщили «Известиям» в Счетной палате. Однако в эффекте для экономики аудиторы усомнились. Они отметили, что сейчас нет адекватных показателей результативности использования бюджетных денег. Чтобы исправить ситуацию, необходимо изменить критерии, по которым выделяют средства, и сделать процедуру их получения более прозрачной, считают эксперты. Впрочем, представители бизнеса и Минэкономразвития не согласны с критикой Счетной палаты.

Объемы выданных государством субсидий растут. Как рассказали «Известиям» в Счетной палате, в январе–ноябре нынешнего года общая сумма составила 1,1 трлн рублей, что на 10% больше, чем было выделено в течение всего 2017 года. Основная часть пошла компаниям — 730 млрд рублей (плюс 30% по сравнению с объемом 2017 года). Остальные средства получили госкорпорации. В основном субсидии предоставляются на поддержку различных отраслей экономики. Например, на компенсацию затрат производителям сельхозтехники, российским банкам на возмещение выпадающих доходов по автокредитам с льготной ставкой и так далее.

В то же время адекватные показатели измерения результатов использования господдержки отсутствуют, констатировали в Счетной палате, сославшись на проведенный анализ соглашений по предоставлению субсидий. Например, результативность освоения бюджетных денег лизинговыми компаниями определяется через отношение фактически предоставленных в аренду объектов к соответствующему плану выдачи. Если компания выполняет план, то субсидирование признается эффективным. По мнению Счетной палаты, такие показатели не отражают ни вклад господдержки в экономический рост, ни социально-экономический эффект для отрасли.

Российские регионы обязаны достигать определенных показателей результативности по предоставлению господдержки малому и среднему бизнесу, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. При выдаче бюджетных денег субъекты руководствуются специальными правилами выделения субсидий, в числе которых, например, есть обязательство получателя господдержки увеличить свой оборот.

Мониторинг эффективности господдержки за 2017 год показал, что производительность получателей бюджетных средств среди представителей малого и среднего бизнеса выросла на 21,8%, в целом план был перевыполнен более чем на 14%, уточнили в ведомстве.

С неэффективностью освоения субсидий в Минэкономразвития не согласились. Там отметили, что с 2017 года ведомство сосредоточено на нефинансовых мерах поддержки, а также на содействии организациям, которые обеспечивают деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности речь идет об МФО и региональных гарантийных фондах. Результативность субсидирования крупного бизнеса в ведомстве не прокомментировали.

Основные проблемы господдержки, по мнению главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, заключаются в низкой прозрачности и предпочтениях крупных компаний малым при выдаче субсидий. Отбор конкретных проектов под господдержку часто происходит за закрытыми дверями, а такой формат, как правило, приводит к снижению конкуренции между претендентами на бюджетные деньги. Из-за этого средства могут получать не самые компетентные организации под не самые перспективные проекты, отметил эксперт.

Особых нареканий к прозрачности конкурсов у опрошенных «Известиями» представителей бизнеса не было. Как правило, компании, претендующие на субсидии знают друг друга и могут оценить, какая заявка реально заслуживает победы, рассказал председатель совета директоров «Челябинского завода «Теплоприбор» Константин Захаров. По его словам, недовольство итогами конкурсов среди его участников возможно, однако вопиющих случаев недобросовестной конкуренции практически не бывает.

Случаи, когда на научные исследования получает бюджетные деньги компания, компетенции которой в науке сомнительны, бывают довольно редко, поделился опытом руководитель петербургского НПК «Механобр–техника» Леонид Вайсберг.

О низкой прозрачности предоставления субсидий говорил ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, нужны специальные меры доверия — дополнительная прозрачность выделения денег, особенно госкомпаниям.