Видеоблогера Давидыча выпустили на свободу

Мосгорсуд решил удовлетворить апелляцию на приговор основателя сайта Smotra.ru. Эрика Китуашвили, известного как Эрик Давидыч, и освободить его от отбывания наказания. Об этом 6 декабря сообщает РЕН ТВ.

«В связи с истечением сроков давности по эпизодам освободить от отбывания наказания, освободить его из-под стражи», — говорится в решении суда.

Отмечается, что сам подсудимый смог принять участие в заседании по видеосвязи и выступил с речью перед собравшимися.

В начале октября Кутуашвили приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По версии следствия, мужчина инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение. Общий ущерб полицейские оценивают на сумму около 10 млн рублей.