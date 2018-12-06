Прямой эфир

Видеоблогера Давидыча выпустили на свободу

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд решил удовлетворить апелляцию на приговор основателя сайта Smotra.ru. Эрика Китуашвили, известного как Эрик Давидыч, и освободить его от отбывания наказания. Об этом 6 декабря сообщает РЕН ТВ.

«В связи с истечением сроков давности по эпизодам освободить от отбывания наказания, освободить его из-под стражи», — говорится в решении суда.

Отмечается, что сам подсудимый смог принять участие в заседании по видеосвязи и выступил с речью перед собравшимися.

В начале октября Кутуашвили приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По версии следствия, мужчина инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение. Общий ущерб полицейские оценивают на сумму около 10 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заключенного в Ставропольском крае по ошибке выпустили на свободу
В Техасе казнили осужденного за убийство полицейского во время побега

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017