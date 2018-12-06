Видеть главное: проблемный интернат под Тулой оснастят видеокамерами

Правительство Тульской области планирует оснастить психоневрологический интернат в городе Венев камерами видеонаблюдения. Это делается для того, чтобы исключить и при необходимости оперативно пресечь возможные конфликты между пациентами и персоналом, завила «Известиям» заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова. По ее словам, когда стало известно о жалобах волонтеров на нездоровую атмосферу в ПНИ, в отношении руководства интерната была инициирована служебная проверка. Чтобы разобраться в ситуации и общими силами решить проблему, чиновники вышли на открытый диалог с волонтёрами.

Взято на контроль

О проблемах интерната в Веневе стало известно в ноябре. Сразу несколько пациентов, в числе которых были и инвалиды, попросили у волонтеров защиты от якобы неправомерных действий со стороны отдельных сотрудников. Жалобы в итоге дошли до руководства Тульской области.

- Чтобы максимально оперативно разобраться со всеми заявлениями пострадавших и волонтёров о нарушении прав проживающих в этом интернате взят под особый контроль, - сказала Инна Щербакова на встрече с волонтёрами, которая состоялась 6 декабря в Москве.

Основной темой стала разработка эффективных механизмов защиты прав людей с инвалидностью и включения их в систему оказания медицинской и социальной помощи. Обсуждалась на встрече и проблематика долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

По словам Инны Щербаковой, на местном уровне уже организована масштабная проверка работы интерната в Веневе.

– Проводится прокурорская проверка и одновременно с этим началась служебная в отношении руководства учреждения, - пояснила она.

При этом независимо от результатов проверки, деятельность интерната будет оставаться под контролем властей, уточнила замминистра.

Общими усилиями

Чтобы избежать возможных повторения иницидента в веневском интернате, правительство области рассматривает вопрос об установке системы видеонаблюдения во всех подобных учреждениях.

- Власти Тульской области готовы выделить на это необходимые средства, - добавила Инна Щербакова.

Волонтёры эту инициативу поддержали, попросив чиновников уделить особое внимание работе с персоналом - их мотивации, переподготовке, обучению навыкам общения со "сложными" пациентами. Что собственно и является одной из задач системы долговременного ухода, которая сейчас внедряется в области.

– Мы почти каждый день на связи с ребятами (проживающими в интернате под Веневом – "Известия") и каждый день слышим о давлении. Многие просто боятся говорить об этом открыто, – отметила руководитель волонтерского движения “Близкие люди” Наталья Тараненко.

Именно поэтому консультации психологов нужны не только пациентам интерната, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но и сотрудникам медучреждений, чтобы в будущем избежать конфликтных ситуаций, согласились все участники встречи.

– Тульская область - территория развития, и это не лозунг. В регионе проводится серьезная работа над тем, чтобы обеспечить достойные условия жизни тем, кто проживает в социальных учреждениях, – рассказала Инна Щербакова. - В текущем году вошли в пилотный проект по системе долговременного ухода. Это дорогостоящая история, и она внедряется поэтапно. К 2020 году в неё войдут все учреждения социального обслуживания региона. Серьезно укрепляется их материальная база. В 2018 году выделено 250 млн рублей на ремонт учреждений социального обслуживания, на 2019-м - еще столько же.

Диалог с общественниками будет продолжаться, убеждены чиновники. Волонтёры со своей стороны с этим согласились и для закрепления результата попросили через месяц организовать ещё одну встречу в том же составе.