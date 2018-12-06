Геральдический совет одобрил проект флага и герба Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание геральдического совета, на котором обсуждались проекты флага, герба и гимна региона. Официальные символы получили единогласное одобрение.

По словам Ведерникова, Псковская область является единственным регионом РФ, у которого нет утвержденных флага, герба и гимна. Проекты прорабатывались в течение последних восьми месяцев. В работе участвовали искусствоведы, специалисты музейного и архивного дела, деятели культуры.

«До этого вопрос не находил решения около 25 лет, в течение которых официальную региональную атрибутику делали по наитию, используя элементы, различавшиеся как по виду, так и по сути», — цитирует Псковское агентство информации губернатора Ведерникова.

Открытый конкурс проектов был объявлен в конце апреля. От жителей Псковской области поступило 14 заявок с проектами герба и флага и 33 заявки с гимном. Одним из критериев для проектов флага и герба являлось сохранение привычных для жителей региона символов, но использование деталей, отличных от символики города Пскова.

Проекты символов единогласно поддержаны членами областного Геральдического совета. Губернатор предложил ходатайствовать перед Общественной палатой Псковской области об инициации проекта закона.