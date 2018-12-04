Жители Липецка выбирают гимн города

В Липецке началось голосование за лучший проект гимна города. Композиции подготовили местные композиторы и поэты.

Конкурс на лучший проект гимна проводится перед 315-летием Липецка. Коллективы и самостоятельные авторы могли представить свои произведения и тексты до сентября. Всего на конкурс поступила 21 заявка, которую рассмотрела специальная комиссия из числа представителей администрации города, депутатов, общественных деятелей и представителей творческой интеллигенции. Во второй этап конкурса прошло пять вариантов гимна, сообщает LipetskMedia.

Проголосовать за понравившийся вариант горожане могут на сайте департамента культуры и туризма Липецка. Голосование продлится до конца января. Выбранный населением вариант будет направлен в городской совет депутатов для рассмотрения и утверждения в качестве официального гимна города.