Два дома культуры открыли в Липецкой области

В селах Борисовка Добровского района и Мягкое Измалковского района Брянской области открыли новые дома культуры в рамках областной программы по строительству домов культуры и развитию культурной жизни в деревнях и селах.

В селе Борисовка для Дома культуры было построено новое здание. Оно включает библиотеку, концертный зал, рассчитанный на 100 зрителей, также в нем будут работать различные кружки и секции. На базе Дома культуры в том числе планируют открыть филиал добровской школы искусств. Об этом сообщает GOROD48.

В селе Мягкое здание бывшего Дома культуры находилось в аварийном состоянии и фактически клуб не работал. В новом теперь есть всё необходимое для отдыха и творчества, в том числе концертный зал на 100 мест, новейшее оборудование и другие помещения, необходимые для проведения различных кружков и секций.

В 2017 году в рамках программы «За три года в 35 сел — 35 ДК» были открыты 10 домов культуры, в 2018-м — пять.