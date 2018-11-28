Дом культуры отремонтируют в Александровске-Сахалинском

В Александровске-Сахалинском планируют провести ремонт кровли Дома культуры. Стоимость работ оценили в 1,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, главной целью подрядчика будет утепление крыши здания. Помимо этого, специалисты должны будут заделать и утеплить шов между окном в верхней части и сценической коробкой. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Максимальная стоимость контракта составит 1,8 млн рублей. Подрядчика планируют выбрать 10 декабря. Завершить все работы он будет обязан до 25 декабря 2018 года.

Отмечается, что гарантия на работы должна составить пять лет. Средства на проведение работы выделены из местного бюджета.