Прямой эфир

Дом культуры открыли в Брянской области после капремонта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Долботово Погарского района Брянской области после капитального ремонта открылся Дом культуры. Торжественное открытие прошло в воскресенье, 2 декабря.

В рамках работ подрядчик обновил фасад здания, отремонтировал фойе и зрительный зал. Также была проведена замена окон и дверей. Стоиомость работ составила 1,1 млн рублей. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

На церемонии открытия присутствовали заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова, директор департамента культуры Елена Кривцова, депутат областной думы Виктор Туруло, а также руководители Погарского района Сергей Цыганок и Геннадий Агеенко.

В ноябре сообщалось о том, что в Приангарье открыли новый Дом культуры. Стоимость работ составила почти 85 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Районный Дом культуры открыли после модернизации в Орловской области
Ремонт в ДК «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре начнется в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017