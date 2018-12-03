Дом культуры открыли в Брянской области после капремонта
В селе Долботово Погарского района Брянской области после капитального ремонта открылся Дом культуры. Торжественное открытие прошло в воскресенье, 2 декабря.
В рамках работ подрядчик обновил фасад здания, отремонтировал фойе и зрительный зал. Также была проведена замена окон и дверей. Стоиомость работ составила 1,1 млн рублей. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.
На церемонии открытия присутствовали заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова, директор департамента культуры Елена Кривцова, депутат областной думы Виктор Туруло, а также руководители Погарского района Сергей Цыганок и Геннадий Агеенко.
В ноябре сообщалось о том, что в Приангарье открыли новый Дом культуры. Стоимость работ составила почти 85 млн рублей.