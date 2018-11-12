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Ремонт в ДК «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре начнется в 2019 году

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В Комсомольске-на-Амуре планируют реконструировать дворец культуры «Судостроитель», который недавно был передан в собственность Хабаровского края и сейчас находится в обветшалом состоянии.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур» Сергей Юрганов, восстановительные работы на территории Дворца культуры начались уже сейчас. До конца года на площади перед зданием завершат укладку брусчатки и монтаж светодиодной проводки.

В апреле 2019 года стартует ремонт в самом здании ДК. Сначала планируют отремонтировать кровлю, после чего приступить к капитальному ремонту бассейна, замене витражей.

Сергей Юрганов также отметил, что здание ДК ожидает реконструкция. Так, до конца этого года планируют завершить обследование здания, в 2019-м начать разработку проекта реконструкции и провести экспертизу проекта, в конце 2019 – начале 2020 года подать заявку на участие в федеральных программах софинансирования проекта.

Дом культуры «Судостроитель» был передан в ведение края Объединенной судостроительной корпорацией на условиях, что деятельностью объекта останутся культура, образование и спорт. Уже сейчас идут переговоры с творческими коллективами, которые ранее базировались во Дворце культуры.

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