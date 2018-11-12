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Новый Дом культуры открыли в Иркутской области

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В поселке Железнодорожный Усольского района Иркутской области состоялось торжественное открытие нового здания Дома культуры. Стоимость проекта составила 84,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Новый Дом культуры получил название «Импульс». Общая площадь здания составила 1495 кв. м. В учреждении разместили зрелищную и клубную зоны, служебно-бытовые помещения, а также спортивный зал. Был установлен лифт, помещения оснащены всем необходимым оборудованием, мебелью, оргтехникой и одеждой сцены.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина, а также мэр Усольского района Виталий Матюха и глава Железнодорожного муниципального образования Владимир Кузнецов. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Виталий Матюха отметил, что в поселке давно нужен был клуб — прежний сгорел 30 лет назад. Все это время кружки велись в школе и техникуме, а хоровым коллективам приходилось заниматься в библиотеке. Матюха выразил уверенность в том, что и новый спортивный зал в Доме культуры будет задействован на 100%.

Строительство нового здания осуществилось в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области». Стоимость работ составила 84,8 млн рублей. Средства были выделены из областного и местного бюджетов.

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