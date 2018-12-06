Росстат заявил о росте цен на сахар и пшено в ноябре

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отмечает рост цен на сахар и пшено в ноябре, также подорожание коснулось отдельных видов фруктов и овощей, включая помидоры и огурцы. Об этом говорится в сообщении статистического ведомства, появившемся в четверг, 6 декабря.

Отмечается, что в 11 регионах сахар-песок подорожал на 8% и более. Наибольший прирост отмечен в Тверской области (на 12,5%). При этом в Севастополе продукт, наоборот, подешевел на 0,6%. Цены на пшено, согласно подсчетам, выросли на 9,6%.

Кроме того, Росстат зафиксировал подорожание некоторых овощей и фруктов (огурцы подорожали на 41,4%, помидоры — на 25,5%, репчатый лук — на 10%, виноград — на 6%, белокочанная капуста — на 5,4%, бананы — на 3,7%).

Ранее 6 декабря сообщалось, что валидол подорожал в ноябре на 15,4%, отмечался рост цен и на ряд других видов медикаментов и товаров. Всего в прошлом месяце цены на медикаменты повысились на 0,5% по сравнению с октябрем.