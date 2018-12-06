В России подорожал валидол

Валидол подорожал в ноябре на 15,4%, отмечался рост цен и на ряд других видов медикаментов и товаров, сообщает Росстат в четверг, 6 декабря.

Так, кетопрофен, флуоцинолона ацетонид, алмагель, йод, бинт и термометры медицинские подорожали на 0,9–1,5%.

Однако на некоторые лекарства цены, наоборот, снизились. Эссенциале форте Н стал дешевле на 1,9%, сульфацетамид — на 0,7%, отечественные поливитамины без минералов — на 0,6%.

Как констатирует ведомство, в ноябре цены на медикаменты повысились на 0,5% по сравнению с октябрем.

Тем временем в России запускают первый аптечный агрегатор. С его помощью можно будет за один раз купить все необходимые препараты по самым выгодным ценам.