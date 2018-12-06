Прямой эфир

В России подорожал валидол

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Валидол подорожал в ноябре на 15,4%, отмечался рост цен и на ряд других видов медикаментов и товаров, сообщает Росстат в четверг, 6 декабря.

Чем лечиться будем
Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко — об импортозамещении лекарств, выросших ценах и обязательной маркировке

Так, кетопрофен, флуоцинолона ацетонид, алмагель, йод, бинт и термометры медицинские подорожали на 0,9–1,5%.

Однако на некоторые лекарства цены, наоборот, снизились. Эссенциале форте Н стал дешевле на 1,9%, сульфацетамид — на 0,7%, отечественные поливитамины без минералов — на 0,6%.

Как констатирует ведомство, в ноябре цены на медикаменты повысились на 0,5% по сравнению с октябрем. 

Тем временем в России запускают первый аптечный агрегатор. С его помощью можно будет за один раз купить все необходимые препараты по самым выгодным ценам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найдено еще одно полезное свойство аспирина
Медведев призвал к сокращению дефицита врачей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017