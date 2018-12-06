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Исполнителя роли Фредди Меркьюри выдвинули на «Золотой глобус»

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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Египетско-американского актера Рами Малека, сыгравшего солиста группы Queen Фредди Меркьюри в картине «Богемская рапсодия», выдвинули на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Оглашение претендентов на победу состоялось в четверг, 6 декабря.

В число номинантов вошел актер Брэдли Купер за свою роль в картине «Звезда родилась», в которой он также выступил в качестве режиссера-постановщика.

Кроме того, на награду претендуют Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Лукас Хеджес («Стертая личность») и Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), сообщается на сайте премии.

76-я церемония вручения премии «Золотой глобус», присуждаемой Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 6 января следующего года. Ведущими церемонии станут канадская актриса Сандра О и американский комик и сценарист Энди Сэмберг.

В начале ноября сообщалось, что «Богемская рапсодия» возглавила российский прокат, собрав за четыре дня 245,7 млн рублей.

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