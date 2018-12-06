Жители Тульской области отправили детям Сирии 2 т пряников

Жители Тульской области решили отправить детям Сирии партию тульских пряников. Это стало своеобразным подарком к Новому году.

Акцию поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Дети всегда остаются детьми. И в Новый год у них обязательно должен быть праздник, а значит, и сладкие подарки… Делиться и угощать самым лучшим — это давняя российская традиция», — цитирует главу области ИА «Тульские новости».

В общей сложности в Сирию отправили 2 т пряников. Недавно Тульская область посылала в Сирию мед.