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Жители Тульской области отправили детям Сирии 2 т пряников

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Жители Тульской области решили отправить детям Сирии партию тульских пряников. Это стало своеобразным подарком к Новому году.

Акцию поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Дети всегда остаются детьми. И в Новый год у них обязательно должен быть праздник, а значит, и сладкие подарки… Делиться и угощать самым лучшим — это давняя российская традиция», — цитирует главу области ИА «Тульские новости».

В общей сложности в Сирию отправили 2 т пряников. Недавно Тульская область посылала в Сирию мед.

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