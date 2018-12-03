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Вершине в Северной Осетии дали имя погибшего в Сирии Героя России Прохоренко

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Фото: РИА Новости/Николай Журавлев
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Правительство России присвоило горе высотой более 3,8 тыс. м в Северной Осетии имя Героя России Александра Прохоренко. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

С предложением увековечивания подвига Прохоренко выступил парламент Республики Северная Осетия — Алания.

Офицер российского спецназа погиб при выполнении боевого задания в Сирии 24 марта 2016 года. Он выявлял важнейшие объекты террористов и выдавал точные координаты для нанесения ударов российской авиации в районе Пальмиры. Попав в окружение боевиков, Прохоренко вызвал огонь на себя.

11 апреля 2016 года президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. Похоронили офицера в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

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