Выставка трофейного оружия из Сирии открылась в Самаре

В самарском Музее имени Алабина открылась двухдневная выставка трофейного оружия, изъятого в Сирии у террористов ИГИЛ (организация запрещена в России). Экспозицию впервые можно увидеть на территории Приволжского федерального округа.

Экспонаты были доставлены 4 декабря в Самару военным бортом. Это более 40 предметов, которые забрали у боевиков или нашли на оставленных боевиками позициях и в схронах, пишет НИА «Самара».

На выставке представлено как самодельное оружие, так и оружие производства США, Франции, Италии и других иностранных государств.

Российский автомат АК-308, который на первый взгляд кажется ребрендингом АК-12, является одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия, так как использует патроны НАТО калибром 7,62×51. Об этом в статье The National Interest заявил обозреватель Марк Епископос. AK-308 спроектировали и представили на рынок вооружений с учетом потребностей одной страны — Индии, полагает автор текста.