Прямой эфир

Выставка трофейного оружия из Сирии открылась в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В самарском Музее имени Алабина открылась двухдневная выставка трофейного оружия, изъятого в Сирии у террористов ИГИЛ (организация запрещена в России). Экспозицию впервые можно увидеть на территории Приволжского федерального округа.

Экспонаты были доставлены 4 декабря в Самару военным бортом. Это более 40 предметов, которые забрали у боевиков или нашли на оставленных боевиками позициях и в схронах, пишет НИА «Самара»

На выставке представлено как самодельное оружие, так и оружие производства США, Франции, Италии и других иностранных государств.

Российский автомат АК-308, который на первый взгляд кажется ребрендингом АК-12, является одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия, так как использует патроны НАТО калибром 7,62×51. Об этом в статье The National Interest заявил обозреватель Марк Епископос. AK-308 спроектировали и представили на рынок вооружений с учетом потребностей одной страны — Индии, полагает автор текста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия заключила новые контракты на поставку оружия в Китай
В Москве пройдет выставка спасенных от боевиков сирийских артефактов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017