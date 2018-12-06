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Роскомнадзор принял меры по защите фильма «Экстаз» от пиратов

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Фото: Вольга
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По требованию Роскомнадзора владельцы сайтов и операторы связи ограничили доступ к нелегальным копиям фильма «Экстаз», который вышел в российский прокат в октябре. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в четверг, 6 декабря.

На основании судебных актов ведомство приняло меры в отношении 158 интернет-страниц пиратских ресурсов, после уведомления 147 ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, сообщается 6 декабря на сайте ведомства.

Операторы связи ограничили доступ к девяти страницам сайтов, владельцы которых не выполнили требования службы.

В конце ноября Роскомнадзор в рамках реализации антипиратского закона предпринял меры по защите американского фильма «Тайна дома с часами», вышедшего в российский прокат осенью 2018 года.

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