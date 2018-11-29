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Роскомнадзор защитил от пиратов фильм «Тайна дома с часами»

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Роскомнадзор в рамках реализации «антипиратского» закона принимает меры по защите американского фильма «Тайна дома с часами», вышедшего в российский прокат в конце сентября 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе надзорного ведомства, поступившем в распоряжение «Известий» в четверг, 29 ноября. 

Так, Роскомнадзор уже отправил уведомления  с требованием ограничить доступ к ленте в адрес владельцев 126 интернет-ресурсов. К настоящему моменту 113 сайтов  самостоятельно изъяли пиратские копии фильма, ожидается удаление еще с семи сайтов.

Кроме того, к шести сайтам будет ограничен доступ, поскольку они не выполнили требования ведомства. 

Фэнтезийный фильм «Тайна дома с часами» режиссера Элая Рота основан на одноименном романе Джона Беллэрса. Главный герой — сирота Льюис, который переезжает жить к своему дяде Джонатану. Вскоре он понимает, что его родственник и и их соседка — волшебники. Вместе они пытаются спасти мир от гибели — ищут часы, которые отсчитывают время, оставшееся до конца света. 

Ранее в ноябре Роскомнадзор определил «21-ю кнопку» еще в девяти субъектах России. Право осуществлять вещание получили девять телеканалов

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