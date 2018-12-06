Фонд «Росконгресс» отменил «Русский дом» на форуме в Давосе

Фонд «Росконгресс» перестал готовить мероприятия деловой программы проекта «Русский дом» в швейцарском Давосе. Причиной названы ограничения организаторов на участие нескольких представителей российского бизнеса во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

О возможности отказа от участия госслужащих и компаний с госучастием на форуме в Давосе 13 ноября заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Своим решением организаторы ВЭФа подрывают десятилетиями выстраиваемые ими же самими основы международного бизнес-сотрудничества под надуманными и деструктивными предлогами», — сказано в сообщении на сайте «Русского дома» 6 декабря. Многие представители российского и международного бизнеса высказали представителям «Росконгресса» озабоченность явной претенциозностью руководства ВЭФа и не планируют его посещение.

Темы глобальной экономики и ее влияния будут активно обсуждаться во время Петербургского международного экономического форума в 2019 году, где ожидаются представители всех стран независимо от внешнеполитических позиций.

Ранее в четверг Медведев высказал предположение, что организаторы ВЭФа в Давосе изменят отношение к российским участникам и пригласят их. По словам российского премьера, на форумы приезжают пообщаться.

«Но если там наш бизнес видеть не хотят, говорят, что они какие-то там нехорошие, тогда нам нет смысла туда ездить», — заявил он.

15 ноября президент России Владимир Путин назвал вредным решение не пускать бизнесменов России на Давосский форум.