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Фонд «Росконгресс» отменил «Русский дом» на форуме в Давосе

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Benoit Doppagne
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Фонд «Росконгресс» перестал готовить мероприятия деловой программы проекта «Русский дом» в швейцарском Давосе. Причиной названы ограничения организаторов на участие нескольких представителей российского бизнеса во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

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О возможности отказа от участия госслужащих и компаний с госучастием на форуме в Давосе 13 ноября заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Своим решением организаторы ВЭФа подрывают десятилетиями выстраиваемые ими же самими основы международного бизнес-сотрудничества под надуманными и деструктивными предлогами», — сказано в сообщении на сайте «Русского дома» 6 декабря. Многие представители российского и международного бизнеса высказали представителям «Росконгресса» озабоченность явной претенциозностью руководства ВЭФа и не планируют его посещение.

Темы глобальной экономики и ее влияния будут активно обсуждаться во время Петербургского международного экономического форума в 2019 году, где ожидаются представители всех стран независимо от внешнеполитических позиций.

Ранее в четверг Медведев высказал предположение, что организаторы ВЭФа в Давосе изменят отношение к российским участникам и пригласят их. По словам российского премьера, на форумы приезжают пообщаться.

«Но если там наш бизнес видеть не хотят, говорят, что они какие-то там нехорошие, тогда нам нет смысла туда ездить», — заявил он.

15 ноября президент России Владимир Путин назвал вредным решение не пускать бизнесменов России на Давосский форум.

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