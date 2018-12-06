Три человека погибли при взрыве в иранском портовом городе Чехбехар

В портовом городе Чехбехар, расположенном на юго-востоке Ирана, произошел взрыв. По предварительным данным, погибли три человека, сообщает телеканал Press TV в четверг, 6 декабря.

Из заявлений местных чиновников следует, что взрыв прогремел возле полицейского участка, бомба находилась в автомобиле. По некоторым данным, после взрыва произошла перестрелка. Другие подробности пока неизвестны.

22 сентября в иранском Ахвазе неизвестные открыли стрельбу по участникам и зрителям военного парада. Жертвами теракта стали не менее 29 человек, еще около 60 получили ранения.

В вооруженных силах Ирана заявили, что нападавшие были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива. Кроме того, преступники якобы были связаны с США и службой внешней разведки Израиля «Моссад».