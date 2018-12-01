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Курды сообщили о захвате подготовившего 40 терактов главаря ИГ

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) сообщили о задержании Усамы Увейда ас-Салиха — одного из главарей «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ), который подготовил более 40 терактов в Сирии.

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Соответствующее заявление было опубликовано СДС в ночь на 1 декабря.

«Отряд разведки смог отследить местонахождение Усамы Увейда ас-Салиха 22 ноября в деревне ат-Таана провинции Дейр-эз-Зор и задержать его после того, как он попал в засаду. <…> Он непосредственно участвовал в планировании и осуществлении более 40 терактов группировки в провинции Дейр-эз-Зор», — приводит сообщение «РИА Новости».

По словам «Сирийских демократических сил», ас-Салих отвечал за безопасность ИГ в Ракке и Дейр-эз-Зоре и является одним из самых опасных руководителей террористов.

СДС — группировка, которую поддерживают США. В настоящее время она контролирует районы на северо-востоке Сирии. Дамаск отмечал, что действия отрядов СДС без разрешения властей незаконны.

17 октября сообщалось, что из-за плохой координации командования сил США и «Сирийских демократических сил» американские ВВС нанесли удар по наступающим на ИГ курдам.

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