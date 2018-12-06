Омские власти выделили на охрану недостроенного метро около 2 млн рублей

Омское правительство проводит аукцион по выбору организаций, которые займутся охраной и содержанием недостроенного метрополитена. Заказчиком конкурса выступает казенное учреждение «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

От будущего подрядчика требуют организовать охрану первого пускового участка первой линии метро от станции «Красный путь» до станции «Автовокзал» с депо. На «Красном пути» должен находиться круглосуточный пост охраны в составе не менее двух человек. Начальная стоимость контракта — 1,9 млн рублей, сообщает ИА «Город55».

Второй тендер, стоимость которого составляет около 1 млн рублей, объявлен на оказание услуг по содержанию этого участка подземки. Организация должна обеспечить уборку служебных помещений и прилегающей территории, вывозить снег и коммунальные отходы, осуществлять техническое обслуживание и ремонт инженерных систем.

По контракту услуги по охране участка будут осуществляться с 1 января по 27 декабря 2019 года, по содержанию — с 1 января по 15 мая 2019 года.

В сентябре в недостроенном омском метро объявляли режим ЧС. Это решение было принято после того, как подземные станции начало затапливать водой.