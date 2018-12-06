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Эсминец США направился к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»

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Фото: wikipedia.org
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Американский эсминец USS McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России. Инцидент произошел в среду, 5 декабря, заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота США.

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Как уточняет CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря флота Рэйчел Макмарр, действия американских военных бросают вызов «чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря» США и другими странами.

По словам Макмарр, маневр эсминца был частью операции «Свободная навигация», которая демонстрирует, что «Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде», где это разрешает международное право.

Залив Петра Великого является крупнейшим в Японском море. Он омывает остров Русский и город Владивосток, где находится база Тихоокеанского флота ВМФ России.

1 октября китайский эсминец Luyang приблизился к американскому военному кораблю Decatur в Южно-Китайском море и вынудил его сменить курс. Инцидент произошел в районе спорного архипелага Наньша.

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