Эсминец США направился к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России»

Американский эсминец USS McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России. Инцидент произошел в среду, 5 декабря, заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота США.

Как уточняет CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря флота Рэйчел Макмарр, действия американских военных бросают вызов «чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря» США и другими странами.

По словам Макмарр, маневр эсминца был частью операции «Свободная навигация», которая демонстрирует, что «Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде», где это разрешает международное право.

Залив Петра Великого является крупнейшим в Японском море. Он омывает остров Русский и город Владивосток, где находится база Тихоокеанского флота ВМФ России.



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