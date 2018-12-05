Билл Гейтс опубликовал список пяти лучших книг 2018 года

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опубликовал в своем блоге список из пяти лучших, по его мнению, книг 2018 года.

К прочтению бизнесмен порекомендовал Джона Каррейру с книгой «Дурная кровь», Юваля Ноя Харари и его «21 урок для XXI века», а также Эдди Паддикомб «Медитация и осознанность, Пола Шаре «Армия никого» и Тару Вестовер «Ученица», пишет «Газета.ru».

Свой пост он дополнил небольшой подписью о широком спектре тем данных книг: «От практического руководства о медитации до глубокого погружения в автономное оружие». Кроме того Гейтс напомнил, что книга является отличным подарком.

4 декабря Американский институт киноискусства (American Film Institute), который занимается сохранением кинематографического наследия США, опубликовал список с десяткой лучших произведений 2018 года.