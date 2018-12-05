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В России создали уникальный портативный электрогенератор

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Фото: пресс-фото «ИнЭнерджи»
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Российские ученые создали прототип первого в мире портативного источника электроэнергии. По своим характеристикам он будет значительно превосходить аккумуляторные батареи.

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Генератор под названием «Топаз» будет способен непрерывно вырабатывать электричество из различных веществ при температуре воздуха от –40 до +50 градусов. По словам представителя разработчика, в настоящее время в зарубежных устройствах используется только один вид специально подготовленного топлива.

Кроме того, новинка российских специалистов будет обладать меньшим удельным весом и огромной энергоемкостью. Ее мощность составит 3 тыс. Вт·ч.

Устройство планируется применять в робототехнике, туризме, а также для обслуживания инфраструктурных объектов, в том числе на севере.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 6 декабря.

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