В России создали уникальный портативный электрогенератор

Российские ученые создали прототип первого в мире портативного источника электроэнергии. По своим характеристикам он будет значительно превосходить аккумуляторные батареи.

Генератор под названием «Топаз» будет способен непрерывно вырабатывать электричество из различных веществ при температуре воздуха от –40 до +50 градусов. По словам представителя разработчика, в настоящее время в зарубежных устройствах используется только один вид специально подготовленного топлива.

Кроме того, новинка российских специалистов будет обладать меньшим удельным весом и огромной энергоемкостью. Ее мощность составит 3 тыс. Вт·ч.

Устройство планируется применять в робототехнике, туризме, а также для обслуживания инфраструктурных объектов, в том числе на севере.

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