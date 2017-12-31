Прямой эфир

Названы шесть основных причин быстрой разрядки смартфонов

0
Фото: Global Look Prees/Rodrigo Reyes Marin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Портал AKKet.com назвал шесть основных причин, из-за которых быстро разряжается любой смартфон. Соблюдение перечисленных ниже советов позволит увеличить время автономной работы любого гаджета хотя бы на 10-40%.

Во-первых, чем выше яркость экрана, тем быстрее будет расходоваться заряд батареи. Поэтому, чтобы аккумулятор работал дольше, следует включить автояркость, либо каждый раз настраивать ее под свои нужды.

Сильнее всего после яркости зарядку расходует сеть сотового оператора. Телефон, который постоянно подключен к чему-либо по 3G/4G или Bluetooth, будет терять энергию ощутимо быстрее чем тот, который не ловит сеть, но при этом подключен к Wi-Fi.

Также очень сильно разряжать батарею могут приложения, работающие в фоновом режиме. Чтобы избежать лишнего расхода энергии, можно пользоваться специальными программами вроде Battery Doctor, которые в принудительном порядке запрещают приложениям работать в фоновом режиме.

Мало кто знает, но использование живых обоев создает определенную нагрузку на процессор и графический ускоритель, в результате чего гаджет работает не только медленнее, но и быстрее разряжается.

Скрытым растратчиком зарядки является и функция «Автоповорот экрана», которая работает постоянно. Чтобы сохранить энергоресурс смартфона, следует выбрать только одно положение экрана — вертикальное, а затем при необходимости отключить. 

И последний совет — старайтесь не использовать смартфон в то время, когда на улице холодно. Дело в том, что аккумуляторы негативно реагируют на отрицательные температуры — быстрее разряжаются и могут даже неожиданно выключиться.

Ранее портал iz.ru сообщал, что iPhone 8 Plus потерял 20% от официальной стоимости. Теперь модель смартфона на 64 Гб продается за 51,9 тыс. рублей, а конфигурация на 256 Гб обойдется в сумму около 64 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самый маленький в мире мобильник создают в Британии
Эксперты назвали лучший смартфон 2017 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017