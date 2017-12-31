Названы шесть основных причин быстрой разрядки смартфонов

Портал AKKet.com назвал шесть основных причин, из-за которых быстро разряжается любой смартфон. Соблюдение перечисленных ниже советов позволит увеличить время автономной работы любого гаджета хотя бы на 10-40%.

Во-первых, чем выше яркость экрана, тем быстрее будет расходоваться заряд батареи. Поэтому, чтобы аккумулятор работал дольше, следует включить автояркость, либо каждый раз настраивать ее под свои нужды.

Сильнее всего после яркости зарядку расходует сеть сотового оператора. Телефон, который постоянно подключен к чему-либо по 3G/4G или Bluetooth, будет терять энергию ощутимо быстрее чем тот, который не ловит сеть, но при этом подключен к Wi-Fi.

Также очень сильно разряжать батарею могут приложения, работающие в фоновом режиме. Чтобы избежать лишнего расхода энергии, можно пользоваться специальными программами вроде Battery Doctor, которые в принудительном порядке запрещают приложениям работать в фоновом режиме.

Мало кто знает, но использование живых обоев создает определенную нагрузку на процессор и графический ускоритель, в результате чего гаджет работает не только медленнее, но и быстрее разряжается.

Скрытым растратчиком зарядки является и функция «Автоповорот экрана», которая работает постоянно. Чтобы сохранить энергоресурс смартфона, следует выбрать только одно положение экрана — вертикальное, а затем при необходимости отключить.

И последний совет — старайтесь не использовать смартфон в то время, когда на улице холодно. Дело в том, что аккумуляторы негативно реагируют на отрицательные температуры — быстрее разряжаются и могут даже неожиданно выключиться.

Ранее портал iz.ru сообщал, что iPhone 8 Plus потерял 20% от официальной стоимости. Теперь модель смартфона на 64 Гб продается за 51,9 тыс. рублей, а конфигурация на 256 Гб обойдется в сумму около 64 тыс. рублей.