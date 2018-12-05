Apple запатентовала биометрические AirPods

Американская корпорация Apple запатентовала биометрические наушники AirPods, оснащенные сенсорами, измеряющими температуру тела и пульс. Кроме того, их можно будет использовать в любом ухе. Об этом говорится на сайте американского патентного ведомства.

По данным издания The Verge, универсальными наушники будут за счет мягкого корпуса, который сможет подстраиваться под особенности строения уха. Отличием новых AirPods может стать возможность при помощи биометрических датчиков измерять температуру тела и следить за пульсом.

Как сообщает телеканал «360», новая разработка Apple решит две основные проблемы существующих AirPods, которые многие эксперты считают лучшими на рынке: это касается отсутствия мягких амбушюр, традиционно адаптирующих наушники к форме уха, потому далеко не все могут их использовать, а во вторых, если оба наушника будут универсальными, их будет проще заменить при поломке или потере одного из них.

По словам китайского аналитика Мин-Чи Куо, обновленные наушники AirPods появятся в первом квартале 2019 года, а следующее поколение увидит свет уже в 2020 году.