Почти 20 т опасных слив не пустили в Брянскую область

В Брянской области задержали 19,3 т зараженных слив в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новые Юрковичи». Груз везли из Молдавии. По информации регионального Россельхознадзора, подозрительный товар выявили во время карантинного фитосанитарного контроля.

Установлено, что сливы заражены бурой монилиозной гнилью. Товар вернули отправителю во избежание распространения по РФ, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Иглы обнаружили в грушах в австралийском Мельбурне спустя несколько дней после ареста так называемой клубничной террористки — женщины, подкладывавшей иглы в клубнику. После этой истории розничные магазины стали отказываться от продукции фермеров.