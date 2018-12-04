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Около 20 т свежих киви задержали на псковской границе

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В Псковской области на российско-латвийском участке госграницы задержали крупную партию свежих киви. Автомобиль, перевозивший 19 т фруктов, остановили для проверки в многостороннем пункте пропуска Убылинка.

Как сообщает Псковская лента новостей, груз следовал из Греции в Казахстан. В фитосанитарном сертификате, который был выдан национальной организацией по карантину и защите растений Греции, не было информации о том, что фрукты вырастили в зонах, свободных от карантинных вредных организмов. 

Ввоз партии киви был запрещен на основании факта нарушения фитосанитарных требований Евразийского экономического союза.

Ранее в Псковскую область пытались ввезти польские яблоки под видом мебели. На границе задержали более 19 т фруктов.

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