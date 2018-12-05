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Госпредприятия Украины работают в убыток

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Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
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Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив рассказал, что менее 15% госпредприятий страны работают в прибыль.

По его словам, из почти 3,5 тыс. компаний, которые находятся на балансе государства, не более 500 приносят деньги в бюджет. Глава ведомства рассказал, что наиболее убыточные предприятия сегодня преднамеренно банкротят, чтобы использовать их территорию для строительства, пишет ТАСС.

Серьезные экономические проблемы, в частности рост цен на ЖКХ и снижение реальных доходов населения, начались на Украине после госпереворота 2014 года и разрыва сотрудничества с РФ во многих сферах.

Власти, которые тогда пришли к управлению страной, объявили курс на приватизацию госимущества, однако эти планы не принесли положительных результатов. Так, за 2017 год реальные поступления в бюджет от этой программы составили около одного миллиарда гривен ($36 млн), вместо запланированных 17 млрд гривен (около $612 млн). В текущем году в перечень предприятий для приватизации вошли 26 госкомпаний.

В июле 2017 года министерство экономического развития и торговли Украины объявило о планах по приватизации 893 предприятий к 2020 году, а также по ликвидации 1255 госкомпаний.

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