Прямой эфир

Две школы загорелись в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Учащихся двух школ в Иркутской области переводят в другие учебные заведения в связи с пожарами. По факту возгораний проверку проводит прокуратура.

По данным МЧС, первый пожар произошел в школе поселка Алексеевск в дневное время, когда шли уроки. Возгорание зафиксировано на втором этаже деревянного здания. Всех учеников эвакуировали. Еще один пожар зафиксирован в Верхне-Кукутской начальной школе Эхирит-Булагатского района, он произошел в ночное время из-за перекала печи в котельной. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Учеников Верхне-Кукутской школы будут возить в Харатскую среднюю школу. Для организации учебного процесса в Алексеевске сейчас ищут помещения.

По факту возгораний прокуратура проводит проверку. Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов дал поручение провести дополнительные проверки учреждений образований и здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое детей погибли при пожаре в Иркутской области
При пожаре в кафе под Мытищами погибли три человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017