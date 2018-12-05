Две школы загорелись в Иркутской области

Учащихся двух школ в Иркутской области переводят в другие учебные заведения в связи с пожарами. По факту возгораний проверку проводит прокуратура.

По данным МЧС, первый пожар произошел в школе поселка Алексеевск в дневное время, когда шли уроки. Возгорание зафиксировано на втором этаже деревянного здания. Всех учеников эвакуировали. Еще один пожар зафиксирован в Верхне-Кукутской начальной школе Эхирит-Булагатского района, он произошел в ночное время из-за перекала печи в котельной. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Учеников Верхне-Кукутской школы будут возить в Харатскую среднюю школу. Для организации учебного процесса в Алексеевске сейчас ищут помещения.

По факту возгораний прокуратура проводит проверку. Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов дал поручение провести дополнительные проверки учреждений образований и здравоохранения.